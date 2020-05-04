نجم يوفنتوس يدرخل دائرة إهتمامات مانشستر يونايتد

دخل الدولي الفرنسي ادريان رابيو لاعب وسط فريق يوفنتوس الإيطالي دائرة اهتمامات مسئولي مانشستر يونايتد الانجليزي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وقالت صحيفة صن الانجليزية ان مانشستر يونايتد يرغب في ضم رابيو، تحسباً لرحيل بول بوجبا عن الفريق بنهاية الموسم الحالي. ويتمسك بول بوجبا بالرحيل عن اليونايتد وخوض تجربة جديدة في المواسم المقبلة، خاصة وانه يتصدر قائمة اهتمامات الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني.

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