تشافي هيرنانديز : نيمار أحد أفضل اللاعبين في العالم

أكد تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان، يعد أكثر أفضل اللاعبين في العالم، متمنيًا عودته مرة أخرى لنادي برشلونة الإسباني.

وظهر تشافي هيرنانديز بصحبة صامويل إيتو في بث مباشر عبر منصته الشخصية بموقع إنستجرام، أكد ان نيمار دا سليفا أحد أفضل 3 أو 5 لاعبين في

العالم في الوقت الراهن، مشيرًا أن النجم البرازيلي قادر على صنع الفارق مع أي فريق يلعب لصالحه.وأضاف لاعب وسط منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق، أنه زامل نيمار في النادي الكتالوني مؤكدًا أنه يعرف امكانياته الفنية بدرجة كبيرة وفي حالة عودته لبرشلونة ستصبح صفقة استثنائية للنادي الكتالوني.

وفي السياق ذاته يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لايزال أمامه سنوات عديدة في مسيرته الاحترافية في الملاعب، حيث أكد هيرنانديز أن ليونيل ميسي لايزال أمامه من 5 إلى 7 سنوات في مسيرته الاحترافية مشيرًا إلى أنه سيشارك في كأس العالم 2022 بقطر.

يذكر أن ليونيل ميسي يبلغ من العمر 33 عامًا ومن المفترض أن ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2021.