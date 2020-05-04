شاهد.. أول تعليق من محمد الشناوي بعد حلقة رامز جلال

علق محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي على الحلقة التي ظهر بها مع الممثل رامز جلال ضمن برنامج المقالب (رامز مجنون رسمي). ضمن برنامج المقالب (رامز مجنون رسمي). وكتب الشناوي عبر انستجرام: "حلوة الملاهي دي يا رامز". دي يا رامز". وتفاعل جماهير ومتابعي الشناوي بجانب بعض زملاءه مع منشور حارس الأهلي كما نشر الشناوي بعض ردود فعل الجماهير على الحلقة.

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