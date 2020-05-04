أنهى نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تجهيز ملفًا ضد العنصرية التي تعرض لها محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب القلعة البيضاء، لإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا". لكرة القدم "فيفا". وكلف نادي الزمالك هاني زادة عضو مجلس الإدارة بتقديم ملف العنصرية الخاض باللاعب شيكابالا إلى الفيفا. وكان رئيس الزمالك أكد في وقت سابق أنه سيشكو الاتحاد المصري لكرة القدم إلى الفيفا لتقاعسه عن توقيع عقوبات على النادي الأهلي وجماهيره بسبب الهتافات التي طالت شيكابالا في مباراة السوبر المصري الأخيرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ينتهي من تجهيز ملف العنصرية ضد شيكابالا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.