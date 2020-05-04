الفيفا يخطر المنتخب الأولمبي بمشاركة اللاعبين مواليد 97 في أولمبياد طوكيو

أخطر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب، بمشاركة اللاعبين مواليد 97 في أوليمبياد طوكيو 2020، والتي تأجلت للعام المقبل للحد من انتشار فيروس طوكيو 2020، والتي تأجلت للعام المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا وكان أنباء ترددت عن عدم قانونية مشاركة اللاعبين في هذا السن خلال الأولمبياد بعد تأجيلها، إلا أن خطاب الفيفا حسم الجدل وأكد أحقيتهم في المشاركة.

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