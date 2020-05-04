مدافع بايرن ميونخ على رادار ريال مدريد

دخل الفرنسي لوكاس هيرنانديز مدافع فريق بايرن ميونيخ الألماني دائرة إهتمامات نادي ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الصيفي المقبل. وأكدت تقارير فرنسية، أن زين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي يرغب في التعاقد مع هينانديز. وتبدو فرص ريال مديد في حسم صفقة هيرنانديز صعبة للغاية، في ظل تمسك مسئولو النادي البافاري بإستمرار المدافع الفرنسي، الذي غاب لفترة طويلة عن مباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة. حسم صفقة هيرنانديز صعبة للغاية، في ظل تمسك مسئولو النادي البافاري بإستمرار المدافع الفرنسي، الذي غاب لفترة طويلة عن مباريات الموسم الحالي بسبب الإصابة.

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