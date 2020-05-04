سيف الجزيري: اطمح بالمنافسة على لقب هداف الدوري

أكد التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، طموحه للمنافسة على لقب هداف الدوري

الممتاز.

ونجح الجزيري بتسجيل ٧ أهداف هذا الموسم مع ذئاب الجبل خلال ١٨ مباراة بالدوري قبل تعليق النشاط الكروي في مصر بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف الجزيري أنه يسعى للمنافسة على لقب هداف الدوري

الممتاز، مشيرًا إلى أن الدوري يوجد به العديد من اللاعبين الجيدين.

وعن تشجيعه للأهلي والزمالك قال الجزيري، أنهما ناديان كبيران، مؤكدًا أنه في حال وصول عرض من إحدى القطبين سيكون أمر جيد باللعب لأحدهما.

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و عن مثله الأعلى في الهجوم أوروبيًا قال الجزيري، لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة الإسباني، لافتًا إلى أن فريقه المفضل النادي الكتالوني.

ووجه الجزيري رسالة لجماهير المقاولون العرب قائلا "نحبكم برشا".

ويعتبر الجزيري من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها عماد النحاس المدير الفني الذئاب الجبل.

ويحتل المقاولون المركز الثاني برصيد 33 نقطة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 49.

يطمح المقاولون بتحقيق مركز في المربع الذهبي من أجل العودة للبطولات الأفريقية.