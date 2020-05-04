تشافي هيرناديز : ليونيل ميسي قادر علي الإستمرار لسنوات طويلة بالملاعب

يرى تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني لايزال أمامه سنوات عديدة في مسيرته الاحترافية في الملاعب.
وظهر تشافي هيرنانديز مع زميله السابق صامويل إيتو في بث مباشر على موقع إنستجرام، حيث أكد هيرنانديز أن ليونيل ميسي لايزال أمامه من 5 إلى7 سنوات في مسيرته الاحترافية مشيرًا إلى أنه سيشارك في كأس العالم 2022 بقطر.
يذكر أن ليونيل ميسي يبلغ من العمر 33 عامًا ومن المفترض أن ينتهي عقده مع برشلونة في صيف 2021.
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