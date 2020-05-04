الزمالك يكشف حقيقة وصول عرض من أولمبياكوس لضم بن شرقي

كشف أمير مرتضي منصور المشرف علي الكرة بنادي الزمالك، عن حقيقة وصول عرض من نادي اولمبياكوس اليوناني لضم المغربي أشرف بن شرقي. ونفي أمير مرتضي وصول أية عروض من النادي اليوناني للتعاقد مع النجم المغربي، في الوقت الحالي. النادي اليوناني للتعاقد مع النجم المغربي، في الوقت الحالي. وكانت تقارير يونانية قد أشارت الي رغبة أولمياكوس في ضم بن شرقي بعد تألقه اللافت مع الزمالك خلال مباريات الموسم الحالي. بعد تألقه اللافت مع الزمالك خلال مباريات الموسم الحالي. ولعب أشرف بن شرقي دوراً هاماً في تتويدج الزمالك بلقب كأس مصر بداية الموسم، قبل التتويج ببطولتي السوبر المصري والسوبر الافريقي، ثم التأهل الي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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