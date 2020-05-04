الدوري الإسباني يعتزم استئناف النشاط الرياضي في يونيو

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم الاثنين أنها تنوي "العودة إلى المنافسات في حزيران/يونيو"، في الوقت الذي ستباشر الأندية تدريباتها خلال الأسبوع الحالي.



وقال بيان صادر عن الرابطة "العودة إلى التدريبات ستكون بطريقة تدريجية بدءا بالتدريبات الفردية ثم الجماعية حتى العودة المتوقعة في حزيران/يونيو".



وأضاف البيان نقلا عن رئيس الرابطة خافيير تيباس "الظروف الحالية استثنائية، لكننا نأمل في استئناف النشاط في حزيران/يونيو وانهاء موسم 2019-2020 هذا الصيف. العودة تعني الانتصار!".



فاعتبارا من الثلاثاء وبعد قرابة شهرين من الانقطاع (توقف الدوري الاسباني في 12 آذار/مارس)، سيخضع اللاعبون المحترفون الى فحوصات للكشف عن فيروس "كوفيد-19" ويستطيعون معاودة التدريبات بعد 48 ساعة إثر تلقيهم النتائج السلبية.



ومنحت السلطات الصحية في البلاد الضوء الأخضر، في حين تعاون الاتحاد الإسباني لكرة القدم والرابطة واختصاصيون في المجال الطبي في وضع بروتوكول صحي خاص باستئناف التدريبات "بهدف ضمان سلامة جميع الأشخاص المشاركين" بحسب البيان.



وكانت الحكومة الإسبانية أقرت خطة رفع قيود الحجر الصحي الاثنين وجاءت على اربع مراحل. بالنسبة الى الرياضيين المحترفين، هذا يتضمن "فتح المجال أمام التدريبات الفردية والحد الأدنى من التمارين للرابطات المحترفة".



وقرر نادي اتلتيكو مدريد البدء بإجراء فحوصات للكشف عن فيروس كورونا المستجد اعتبارا من الأربعاء. أما جاره في العاصمة الاسبانية، ريال مدريد فيعقد سلسلة اجتماعات الاثنين لوضع خطة معاودة التدريبات خلال الأسبوع الحالي بحسب ما كشفه مصدر داخل النادي الملكي لوكالة فرانس برس.



وكان تيباس كشف خلال مؤتمر صحافي مع وسائل الإعلام الأجنبية في 7 نيسان/أبريل عن خيارات عدة لمعاودة اللعب وقال في هذا الصدد "السيناريوهات المختلفة التي كنا نتطلع اليها مع الاتحاد الأوروبي للعبة من اجل العودة تبدأ على الأرجح في 29 ايار/مايو أو 6-7 حزيران/يونيو أو 28 حزيران/يونيو" خلف أبواب موصدة.



وختم "العودة إلى مزاولة كرة القدم يعني بأن المجتمع يعود تدريجيا إلى الوضع الطبيعي".

المصدر: وكالات