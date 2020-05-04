رياضة | بعد 60 يوما من الحجر المنزلي.. رونالدو يطير إلى تورينو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد 60 يوما من الحجر المنزلي.. رونالدو يطير إلى تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في طريقه إلى تورينو الإيطالية بعد شهرين من العزل في مسقط رأسه بمدينة فونشال بسبب تفشي فيروس كورونا.

ووفقاً لما نشره بعض صحافيي ماديرا، غادرت طائرة "CR7" الخاصة من طراز "Gulfstream G200 Galaxy" مطار الجزيرة البرتغالية الساعة 18.00 (ت ج).

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وخلال الساعات الأخيرة، فشلت خطة النجم البرتغالي في المرور بالعاصمة الإسبانية مدريد لترك رفيقته، عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وأطفاله هناك، والتوجه بمفردة إلى تورينو.

وتأتي عودة نجم ريال مدريد الإسباني سابقاً في الوقت الذي تستعد فيه الأندية الإيطالية للعودة للتدريبات بدءاً من 18 مايو الجاري، ولكنه سيضطر للبقاء في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، لاسيما وأن إيطاليا أحد أكثر الدول تضرراً من الفيروس التاجي.

وبعد تأكد إصابة الثلاثي باولو ديبالا وبليز ماتويدي ودانييلي روغاني، سيجري لاعبو الفريق الأول لـ"البيانكونيري" اختباراً جديداً للتأكد من سلامتهم قبل استئناف التدريبات تمهيداً لعودة المباريات.