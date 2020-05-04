رياضة | الأندية البرتغالية تعود للتدريبات.. وتحديد موعد عودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأندية البرتغالية تعود للتدريبات.. وتحديد موعد عودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أندية الدوري البرتغالي باستئناف التدريبات اليوم الإثنين، لأول مرة منذ توقف النشاط بسبب وباء تفشي وباء كورونا وسط خطط لاستئناف الدوري في 30 مايو.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا الخميس الماضي، إن بوسع الأندية العودة للتدريبات مع الإعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل 6 أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وتجنبت البرتغال أعداد الوفيات الهائلة في إسبانيا المجاورة وبعض دول أوروبا الغربية الأخرى.

وتم تعليق الدوري في 12 مارس (آذار) بينما كان بورتو يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب بعد 24 جولة في صراع مثير على اللقب.

ويملك بورتو، وصيف بطل الموسم الماضي، 60 نقطة متفوقاً بنقطة على غريمه في لشبونة، بينما يأتي سبورتنغ براغا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة. Advertisements

وقال بورتو إن لاعبيه خضعوا لاختبارات طبية قبل أن يتم تقسيمهم على 3 مجموعات للتدرب تبعاً لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقال برونو لاجي مدرب بنفيكا إن مشاهد التدريبات اليوم "لا سابق لها بالنسبة للمدربين واللاعبين".

وأضاف لموقع النادي في إشارة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي: "سنحاول العثور على أفضل الحلول وأفضل الطرق للبقاء على اتصال حتى ونحن على مسافة بعيدة من بعضنا".