رياضة | الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع وردة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع وردة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية محلية حقيقة مفاوض الأهلي الذي أثير مؤخرًا أنه دخل في مفاوضات مع عمرو وردة نجم لاريسا اليوناني من أجل الحصول على خدماته وذلك تحسبا لعدم حسم المفاوضات مع رمضان صبحي نجم الفريق الأحمر والمعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وأفادت التقارير الصحفية بأن جهاز كرة القدم في الأهلي لم يتحرك من الأساس من أجل التفاوض مع عمرو وردة وأن كل ما تردد في هذا الشأن ليس له أي أساس من الصحة.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الأهلي كان قد استقر على التعاقد مع جناح أجنبي في الفترة المقبلة وذلك في حالة تعثر المفاوضات الرسمية مع هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي بشكل نهائي.