رياضة | تحرك مفاجيء من رئيس النجم للإفراج عن النقاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تحرك مفاجيء من رئيس النجم للإفراج عن النقاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية تونسية، أن رضا شرف الدين، رئيس نادي النجم الساحلي، توسط للإفراج عن لاعبه السابق حمدي النقاز الذي يواجه حكماً بالسجن بسبب تهجمه على شرطي.

وتوسط رئيس النادي رضا شرف الدين لدى الشرطي المتضرر من أجل إسقاط دعواه ضد اللاعب، بحسب ما ذكرت إذاعة جوهرة الخاصة اليوم.

ونشرت الإذاعة نسخة من مذكرة إسقاط الدعوى التي قدمها الشرطي، ما يمهد لإلغاء الحكم الذي صدر بحق اللاعب.

وكانت الشرطة أوقفت النقاز منذ 22 أبريل (نيسان) الماضي بسبب قيادة سيارته من دون ترخيص في فترة حظر التجوال الليلي، وتهجمه على شرطي. Advertisements

وأصدرت محكمة في مدينة سوسة حكماً بسجن النقاز أربعة أشهر، لكن محامي اللاعب تقدم بطعن ضد الحكم. ولم تنظر المحكمة بعد قرار إسقاط الدعوى من قبل الشرطي.