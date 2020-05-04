رياضة | الكشف عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الكشف عن مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأنه تم تحديد مواعيد باقي مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم والذي تم تعليقه في مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وكشفت صحيفة ذا تايمز البريطانية أنه سيتم إستئناف مباريات دوري أبطال أوروبا في يوم 9 أغسطس المقبل على أن يكون النهائي في يوم 29 أغسطس.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن مباريات دوري أبطال أوروبا توقفت عند دور الستة عشر بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بينما أقيمت بعض المباريات من هذا الدور ولم يتبقى سوى 4 مواجهات لم تلعب حتى الآن.

وذكرت الصحيفة البريطانية أنه تأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا كلاً من باريس سان جيرمان الفرنسي وأتلتيكو مدريد الإسباني ولايبزيج الألماني وأتلانتا الإيطالي.