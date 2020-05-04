رياضة | مدرب ليفربول يكشف عن اللحظة الفارقة التي قادته للتعاقد مع صلاح

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب ليفربول يكشف عن اللحظة الفارقة التي قادته للتعاقد مع صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف يورجن كلوب مدرب ليفربول عن اللحظات الحاسمة التي قادته للتعاقد مع الدولي المصري محمد صلاح.

وقال كلوب خلال تصريحات لموقع "ليفربول إيكو":" عندما واجهت بازل وأنا في دورتموند لم نكن نعرف محمد صلاح، حينها قلت يا إلهي ما هذا؛ كان لا يُصدق".

وتابع: "عندما طلبت منهم ضمه، كان بالفعل انتقل إلى تشيلسي، لكنه عانى هناك لأن انضمامه كان سابق لآوانه".

وكان محمد صلاح قد انضم إلى تشيلسي بعد مكالمة من البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه لم يحصل على فرصه للمشاركه ورحل إلى فيورنتينا قبل الانضمام لروما، ومن ثم العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر بوابة الريدز.