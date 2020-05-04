رياضة | فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي فكرة رحيل واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وأكد فايلر أنه يرفض رحيل محمد شريف جناح الفريق والمعار لصفوف نادي إنبي في الصيف القادم نظرا لحاجة الفريق له في الموسم القادم. وتلقى محمد شريف الفترة الماضية 3 عروض خارجية لضمه في الصيف القادم ولكن رفض الأهلي فكرة رحيل اللاعب نهائيا. يذكر أن إعارة محمد شريف مع نادي إنبي تنتهي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري.

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