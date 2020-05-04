رياضة | تعليمات مهمة للاعبين قبل استئناف الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر تعليمات مهمة للاعبين قبل استئناف الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى لاعبو الدوري الإنجليزي تعليمات من أجل سلامتهم في حال العودة للتدريبات خلال الأيام المقبلة.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن رابطة الدوري الإنجليزي أرسلت ملفا طويلا للأندية يضم تعليمات دقيقة تشمل كيفية العودة للتدريبات في الملاعب، تمهيدا لاستئناف الموسم الحالي الذي توقف في مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

ومن بين التعليمات وضع اللاعبين سياراتهم عند الوصول إلى مقر النادي بفاصل بين كل سيارة ثلاثة أماكن، قبل دخول النادي، مع توقيع كافة اللاعبين على وثيقة خاصة قبل العودة للتدريبات تشمل هذه التعليمات وموافقتهم عليها.

وتشمل التعليمات أيضا تحديد مواعيد التدريب لكل لاعب قبل حضوره بناء على مكالمة فيديو مسبقة.

وفيما يلي كافة التعليمات التي كشفت عنها الصحيفة:

- تناول الطعام في المنزل قبل الحضور للتدريب واصطحاب كل منهم أدواته الشخصية من ملابس وأحذية وزجاجة مياه أو مشروبات.

- حضور التدريب ثم المغادرة فورا.

- اتباع قواعد التباعد الاجتماعي سواء في صالة الألعاب الرياضية أو أماكن الخضوع للعلاج أو الاستشفاء.

- الخضوع للعلاج سيكون للضرورة وللأمور الأساسية فقط ويجب الموافقة عليها وتحديد موعدها مسبقا.

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- من الأفضل القيام ببعض التدريبات العلاجية في المنزل تحت توجيهات الطاقم الطبي.

- ممنوع الخضوع للحمامات الثلجية بغرض الاستشفاء أو ما شابه ذلك في مقر النادي.

- ارتداء اللاعبين للأقنعة أو الكمامات في جميع الأوقات أثناء وجودهم في مقر التدريب، نظرا لأن هذه التدابير تقلل من خطر انتقال الفيروس.

- لا يسمح لأي لاعب أو موظف بالوصول إلى غرفة تبديل الملابس باستثناء استخدام دورات المياه أو غسل اليدين.

- لا يسمح بالحلاقة أو الاستحمام أو الاستخدام الإضافي للمباني.

- لا يسمح لأي لاعب بتخزين أي أغراض شخصية أو معدات فنية باستثناء أحذية كرة القدم.

- غير مسموح بأي تجمعات في مقر التدريب.

أما فيما يتعلق بخضوع اللاعبين للاختبارات، فسيتم إجراء اختبارين في الأسبوع، وإجراء فحوصات منتظمة لقياس درجة حرارة اللاعبين.

وتأمل رابطة الدوري الإنجليزي استئناف المسابقة في 12 يونيو المقبل أو على أقصى تقدير في الـ19 من الشهر ذاته، على أن تقام المباريات الـ92 المتبقية خلال سبعة أسابيع.