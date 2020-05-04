رياضة | ميدو يوجه رسالة إلى محمد الشناوي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ميدو يوجه رسالة إلى محمد الشناوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق على توجيه رسالة إلى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، وذلك بعد تصريحاته بخصوص أفضل المدافعين الذي لعب بجوارهم.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر :" ‏أحب الشناوي حارس الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الآن وكنت أتوقع من حارس مصر الأول عندما يسئل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه!!

وجاء تعليق ميدو بعد ظهور محمد الشناوي في برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي، والذي يبث على شاشة قناة ام بي سي مصر.

وقامت المذيعة بسؤال الشناوي عن المدافعين الذي يحب أن يلعب بجوارهم ويشعر بالراحة، حيث كان رد الحارس بأنه يشعر بالراحة عندما يلعب خلف دفاع الأهلي بالكامل.