رياضة | الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يتراجع ويترك الصفقة الذهبية للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، أن مسؤولي الزمالك تراجعوا عن فكرة الدخول في مفاوضات مع نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، للحصول على خدمات نجم منتخب مصر أحمد حجازي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وجاء تراجع الزمالك عن التعاقد مع "حجازي" بسبب غموض موقف اللاعب بخصوص عودته للدوري المصري، وحال قراره بالعودة لمصر سيكون المقابل المالي للصفقة كبير بما لا يتناسب مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادي حاليًا.

ويحظي أحمد حجازي بإهتمام ناديي الأهلي وبيراميدز اللذان يرغبان في التعاقد مع اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم دفاعاتهما استعدادًا للموسم الجديد.

ويرفض "حجازي" العودة لمصر ويتمسك بالاستمرار في انجلترا واستكمال مشواره مع وست بروميتش خاصة وأن فريقه اصبح قريبًا من التأهل للدوري الانجليزي الممتاز بالموسم الجديد.