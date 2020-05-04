رياضة | نجم ليفربول يحسم مصيره من الرحيل

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول يحسم مصيره من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
حسم واحد من نجوم نادي ليفربول الإنجليزي، موقفه من الرحيل عن صفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وأبدى المهاجم البلجيكي ديفوك أوريجي، ارتياحه داخل صفوف فريق، رغم عدم الاعتماد عليه بصورة أساسية من جانب الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق.
وأعرب أوريجي، في تصريحات أدلى بها لصحيفة هيت لاتيست نيوز البلجيكية اليوم الأحد، عن ثقته في أن أداؤه سيتحسن رغم الفرص المحدودة التي تتاح له في ليفربول، حيث يرغب في مواصلة العمل تحت قيادة كلوب.
وتقمص أوريجي دور البطولة في ليفربول الموسم الماضي، بعد إحرازه مجموعة من الأهداف الحاسمة، التي كان من بينها الهدف الثاني للفريق خلال فوزه 2-0 على توتنهام هوتسبير الإنجليزي في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا في يونيو (حزيران) الماضي.
وأحرز البلجيكي الدولي خمسة أهداف في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لكنه يأتي خلف صلاح وماني وفيرمينو، الذين يستعين بهم كلوب في أغلب المباريات.
وقام أوريجي بتعديل عقده "طويل الأمد" مع ليفربول في يوليو (تموز) الماضي، وليس لديه أي نية للرحيل عن الفريق.