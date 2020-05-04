رياضة | بيراميدز يرفض رحيل نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يرفض رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نادي بيراميدز صدمة قوية إلى أغلب الأندية بشأن ضم واحد من نجوم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد نادي بيراميدز أنه يرفض نهائيا فكرة رحيل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق في الصيف القادم.

وذكر بيراميدز أن جون أنطوي لن يتم التخلي عنهم في نهاية الموسم الجاري مقابل أي مبلغ نظرا لحاجة الفريق الشديدة له في الموسم القادم.

وكان أنطوي قد تلقى العديد من العروض في الفترة الماضية سواء من الدوري المصري أو من الخليج.