رياضة | ليس من بينهم رمضان صبحي.. فايلر يرفض رحيل ثنائي الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس من بينهم رمضان صبحي.. فايلر يرفض رحيل ثنائي الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بثنائي الفريق وعدم الموافقة على رحيلهم خلال الفترة المقبلة.

ورفض السويسري فايلر، رحيل السنغالي أليو بادجى ومحمد هاني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصةً بعد تلقيهم عدد من العروض الاحترافية خلال الأيام الماضية.

وأكد فايلر خلال جلسته مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، أن الثنائي يعد من قوامه الأساسي ويعتمد عليهم خلال المباريات ولا يرغب في رحيل أحدهما في الموسم الجديد.

وجاء رفض فايلر، رحيل محمد هاني، بعدما غادر أحمد فتحي إلى صفوف بيراميدز سبورت، بداية من الموسم الجديد عقب نهاية عقده.

بينما يرفض فايلر التخلي عن بادجي، من أجل سعيه في منحه الفرصة كاملة في خوض المباريات بشكل أساسي، وسد العجز الهجومي، خاصةً أن اللاعب تم التعاقد معه منذ أشهر قليلة.