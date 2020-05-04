رياضة | كاريوس يعود إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر كاريوس يعود إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فسخ الحارس الألماني لوريس كاريوس تعاقده مع نادي بشكتاش التركي، الذي يلعب ضمن صفوفه منذ عام 2018 مُعاراً من نادي ليفربول الإنجليزي.

وكتب الحارس صاحب الـ26 عاماً عبر حسابه على إنستغرام: "اليوم أنهيت تعاقدي مع بشكتاش، يؤلمني أن ينتهي الأمر بهذا الشكل، ولكنني فعلت كل شيء لحل الموقف دون مشكلات، كنت صبوراً لعدة أشهر وتحدث مع إدارة النادي مراراً وتكراراً".

وعلى الرغم من عدم إفصاحه عن سبب فسخ تعاقده إلا أنه أشار إلى أنه سبب مادي، حيث أوضح: "للأسف لم يحاولوا حل هذه المشكلة، وأيضاً رفضوا اقتراحي بالمساعدة من خلال قبولي تخفيض الراتب".

وكان رئيس النادي التركي قد أوضح منذ أسبوعين على شبكات التواصل الاجتماعي أن كاريوس قلق بشأن الجدل حول راتبه وأنه يفكر للجوء للتحكيم.