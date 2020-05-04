رياضة | الشناوي لـ"رامز جلال": لن أرحل عن الأهلي أبدا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الشناوي لـ"رامز جلال": لن أرحل عن الأهلي أبدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي موقفه النهائي من الرحيل عن صفوف فريقه في الفترة القادمة.

وقال الشناوي خلال برنامج رامز مجنون رسمي عبر قناة ام بي سي مصر: "لن أرحل عن صفوف الأهلي أبدا، ومستمر مع الفريق حتى نهاية عقدي".

وردا على سؤال رامز جلال، هل أنت حارس مصر الأول، رد الشناوي قائلا: "الناس بتقول كده".

وظهر الشناوي في برنامج رامز مجنون رسمي الذي يقدمه رامز جلال في رمضان بشكل ثابت دون أن يهتز على عكس الضيوف السابقين.