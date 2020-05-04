رياضة | الشناوي يتحدث عن لقب حارس مصر الأول ويشيد بنجم الزمالك والفارق مع شناوي بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 10:17 مساءً - انت الان تقراء خبر الشناوي يتحدث عن لقب حارس مصر الأول ويشيد بنجم الزمالك والفارق مع شناوي بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإجابة على أسئلة رامز جلال، أثناء استضافته في برنامج "رامز مجنون رسمي".

ووجه رامز سؤال إلى الشناوي بشأن حارس مصر الأول ليجيب حارس الأهلي قائلًا: "النفس بتقول إن أنا حارس مصر الأول".

كما أكد الشناوي، على إن الشخصية هي الفارق بينه وبين أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز سبورت، وأنها متفاوتة بين الثنائي.

من ناحية أخرى أشاد الشناوي بزميله محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك، حيث علق على ظهور صورة أبو جبل أمامه قائلًا: "حبيبي" في إشارة إلى الصداقة التي تجمعه بحارس مرمى القلعة البيضاء.

