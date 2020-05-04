الامارات | بالفيديو.. محمد الشناوي: هو ده رامز جلال البيخوفكم

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. محمد الشناوي: هو ده رامز جلال البيخوفكم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سخر حارس المرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، من رامز جلال مقدم برنامج “رامز مجنون رسمي” بعد أن نجح اللاعب في الظهور بقوة خلال البرنامج ولم يخشى اي مقلب من حركات رامز جلال.
وكان محمد الشناوي، قد لقن رامز جلال “علقة موت” بعد الحلقة، بمجرد نزوله من على الكرسي حيث سحب الشناوي رامز جلال إلى داخل بركة المياه واعتدى عليه بالضرب قبل أن يتوقف النجمين ويظهرا بشكل كوميدي.
وعلق الشناوي على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد الحلقة قائلاً: “هو ده رامز البيخوفكم”، وأضاف: “لو راجل متجريش بس” واختتم تغريداته: “شكرا يا رامز مرحتش دريم بارك من زمان”.
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