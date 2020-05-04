الامارات | حكاية “رامز مجنون رسمي” مع لاعبي الأهلي.. ضحية جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية “رامز مجنون رسمي” مع لاعبي الأهلي.. ضحية جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل الفنان المصري رامز جلال حكايته مع لاعبي الأهلي المصري حيث استضاف حتى حلقة اليوم الأثنين وهي رقم 11 في شهر رمضان ثلاثة لاعبين من بطل الدوري المصري ومتصدر الترتيب، حتى الأن وهم علي معلول، ومحمود كهربا، ثم جاء الدور على حارس منتخب مصر والنادي الأهلي محمد الشناوي.

ومعروف أن رامز جلال هو من مشجعي الأهلي المصري ودائماً ما يعترف بذلك أمام ضيوفه، وإلى الأن لم تشهد حلقات الفنان المصري أي لاعب من نادي الزمالك المصري المنافس التقليدي لفريق الأهلي، إضافة إلى حلقة متوقعة مع مدير فريق الأهلي سيد عبد الحفيظ.

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وخلال حلقة حارس مرمى مصر الأول محمد الشناوي، أبدى اللاعب جرأة كبيرة وعدم خوف من مقالب البرنامج المعده على عكس اللاعبين السابقين علي معلول، الذي أظهر خوف كبير من الحيوانات، في حين استغل كهربا البرنامج لإثارة جمهور الزمالك بتصريحات مثيرة.

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