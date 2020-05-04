شكرا لقرائتكم شاهد .. طارق حامد يخوض تدريبات بدنية شاقة فى ستاد غزل المحلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض كعادته الاستسلام بسهولة، والابتعاد عن المستطيل الأخضر، حيث قام طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بمواصلة تدريباته البدنية الشاقة فى ظل توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا.

وقام طارق حامد بخوض تدريبات بدنية شاقة فى ستاد غزل المحلة، تحت إشراف أحمد حسين اخصائي تأهيل فريق غزل المحلة، وذلك فى إطار حرص اللاعب على المحافظة على معدل لياقته البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الدورى، والاستعداد لعودة النشاط فى أى وقت.

ويحرص الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على التواصل مع لاعبى الزمالك بشكل مستمر للاطمئنان على أحوالهم إلى جانب الاطمئنان على مواصلة العمل للحفاظ على لياقتهم البدنية وأوزانهم فى فترة التوقف الحالية التى تأتى لتجنب انتشار فيروس كورونا.

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ولجأ الفرنسى باتريس كارتيرون، لتقسيم لاعبى الزمالك على مجموعات مختلفة عبر تطبيق "واتس آب"، بحيث تكون كل مجموعة من اللاعبين تحت إشراف أحد أفراد الجهاز المعاون يقوم المدرب خلالها بمتابعة مجموعته التى حددها كارتيرون للإشراف على تدريبات جميع اللاعبين فى المنزل خلال الفترة الحالية، حيث يحرص الفرنسى باتريس كارتيرون على مواصلة متابعة تدريبات المنزل الخاصة باللاعبين، حيث طلب من كل لاعب إجراء حصة تدريب يومية، للحفاظ على لياقتهم البدنية، فى ظل حالة التوقف السلبية التى يخضع لها اللاعبين فى الفترة الحالية، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر تفشى فيروس كورونا.

وكان الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عقد جلسة يوم الجمعة الماض بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع طارق حامد نجم وسط الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، برفقة صديقه وليد أنور لاعب الفريق الأبيض السابق، الاتفاق على العديد من الأمور.

وشهدت الجلسة التى عقدها طارق حامد مع محافظ الدقهلية الاتفاق على توفير العديد من الخدمات العامة لأهالى كفر الأصالى التابعة لمركز طلخا مسقط رأس اللاعب، فضلاً عن تطوير وتنجيل مركز شباب "طارق حامد" من أجل خدمة شباب قريته، وهو ما رحب به محافظ الدقهلية وأكد إنه يسعى جاهدًا لخدمة المحافظة بأكملها وتوفير كافة احتياجات المواطنين.