انت الان تتابع أندية الدوري الإسباني تعود للتدريبات هذا الأسبوع واستئناف الموسم في يونيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أندية الدوري الإسباني تعود للتدريبات هذا الأسبوع واستئناف الموسم في يونيو

قالت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم في بيان يوم الاثنين إن أندية الدرجتين الأولى والثانية ستعود للتدريبات الفردية هذا الأسبوع لأول مرة منذ تعليق النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا مضيفة أنها تستهدف استئناف الموسم في يونيو حزيران.

وأضافت الرابطة أن الأندية ستلتزم بضوابط وضعها المسؤولون للعودة للتدريبات تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية والصحية في إسبانيا لضمان صحة وسلامة اللاعبين والأجهزة الفنية والعاملين.

وبموجب هذه الاجراءات سيخضع اللاعبون لاختبارات كورونا قبل أن يتمكنوا من العودة إلى ملاعب التدريب.

Advertisements

وقال البيان ”هذه الاجراءات تغطي فترة أربعة أسابيع تقريبا بمراحل مختلفة ستنطبق عليها في جميع الأحوال محاولات تخفيف القيود التي وضعتها الحكومة.

”وهكذا جنبا إلى جنب مع الاختبارات الطبية التي تجريها الأندية تم تنفيذ عودة متدرجة للتدريبات ستبدأ بتمرينات فردية للاعبين وتنتهي بأنشطة جماعية قبل استئناف المنافسات في يونيو“.