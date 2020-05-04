شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوي يؤكد بقائه في الأهلي ويكشف الفارق بينه وبين أحمد الشناوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي، عدم نيته الرحيل عن النادي الأهلي كما كشف عن الرباعي الدفاعي الذي يشعر خلفهم بالأمان.

وأوضح «الشناوي»، خلال حلوله ضيفًا على برنامج «رامز مجنون رسمي» أنه لا يمكن أن يرحل عن النادي الأهلي، فيما رد على سؤال عن كونه «حارس مصر الأول» قائلًا: «الناس بتقول كدة».

وتحت التهديد بثعبان خلال تعرضه لمقلب رامز جلال، اضطر حارس الأهلي ليسمي الرباعي الدفاعي الذي يشعر خلفهم بالآمان مشيرًا أنهم أحمد فتحي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف بالإضافة إلى علي معلول.

كذلك، كشف «الشناوي» خلال الحلقة أن الفارق بينه وبين أحمد الشناوي، حارس نادي بيراميدز، هو الشخصية.