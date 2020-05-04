شكرا لقرائتكم خبر عن نابولي يحدد سعر «رويز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد نادي نابولي الإيطالي سعر لاعبه فابيان رويز، الذي يعتبر هدفًا للعديد من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة. وحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن نابولي يرغب في بيع لاعبه صاحب الـ 24 بمبلغ لا يقل عن 60 مليون يورو. ويدخل فابيان رويز ضمن أولويات برشلونة في سوق الانتقالات القادمة، كما تشير التقارير إلى اهتمام ريـال مدريد أيضًا بالتعاقد مع اللاعب الإسباني الدولي. ولعب «رويز» 32 مباراة هذا الموسم مع نابولي سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 6,813

تعافي 1,632

وفيات 436

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