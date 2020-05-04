شكرا لقرائتكم خبر عن «سولسكاير» قد يمنح «سانشيز» فرصة جديدة مع مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يبدو المدير الفني النرويجي أولي جونار سولسكاير، مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، على استعداد لمنح النجم التشيلسي أليكسيس سانشيز فرصة جديدة مع الفريق.

وكان «سانشيز» قد فشل في الظهور بمستوى طيب مع الشياطين الحمر منذ انضمامه إليهم قادمًا من أرسنال في يناير 2018.

ورحل الدولي التشيلي مطلع هذا الموسم عن أولد ترافورد لينضم إلى إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة إلا أنه لم ينجح كذلك في استعادة بريقه في سان سييرو.

وأوضحت شبكة «سكاي سبورتس» أن «سولسكاير» قد يكون على استعداد لمنح اللاعب فرصة جديدة لإنعاش مسيرته مع مانشستر يونايتد عند عودته للفريق بنهاية الموسم الجاري، مع انتهاء فترة إعارته.

وكان «سانشيز» قد تألق سابقًا بقمصان عدد من أبرز الأندية الأوروبية وعلى رأسها برشلونة وأرسنال.

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