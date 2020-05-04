شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر يخطط لتجديد عقد موهبته الشابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي إنتر ميلان الإيطالي للتحرك من أجل تجديد عقد لاعبه الشاب سيباستيانو إيسبوسيتو من أجل ضمان الاحتفاظ به لما بعد انتهاء عقده الحالي مع النادي والذي ينتهي خلال عامين.

وأشارت صحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية إلى أن عقد اللاعب صاحب الـ 17 عامًا يمتد مع النيراتزوري حتى عام 2022، إلا أن الفريق يريد ضمان الحفاظ عليه بعقد جديد طويل الأمد بمجرد انتهاء أزمة كورونا.

وكان «إيسبوسيتو» قد انضم إلى أكاديمية إنتر ميلان في طفولته قادمًا من أكاديمية بريشيا ليلعب في المراحل السنية المختلفة بناشئي النيراتزوري حتى تصعيده للفريق الأول هذا الموسم.

وشارك مهاجم المنتخب الإيطالي تحت 19 عامًا في 11 مباراة بقميص الفريق الأول لإنتر هذا الموسم سجل خلالهم هدفًا وحيدًا سجله في شباك جنوى ليصبح أصغر لاعب يسجل للفريق منذ 60 عامًا كاملة.