شكرا لقرائتكم محمد الشناوى:الناس بتقول إنى حارس مصر الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رد محمد الشناوى حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على سؤال من هو الحارس الذى يستحق لقب حارس مصر الأول.

أضاف الشناوى فى تصريحات تلفزيونية :" الناس بتقول حارس مصر الأول".

محمد الشناوى استطاع أن يلعب أساسيا على كل من عصام الحضري ، وزميله شريف إكرامى أيضا سواء في كأس العالم روسيا 2018، وكذلك جميع المنافسات الافريقية والمحلية للنادى الاهلى.