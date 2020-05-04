شكرا لقرائتكم محمد الشناوى:الناس بتقول إنى حارس مصر الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد محمد الشناوى حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى على سؤال من هو الحارس الذى يستحق لقب حارس مصر الأول.
أضاف الشناوى فى تصريحات تلفزيونية :" الناس بتقول حارس مصر الأول".
محمد الشناوى استطاع أن يلعب أساسيا على كل من عصام الحضري ، وزميله شريف إكرامى أيضا سواء في كأس العالم روسيا 2018، وكذلك جميع المنافسات الافريقية والمحلية للنادى الاهلى.
أكد الإعلامي سيف زاهر ، أن محمد الشناوي حارس الأهلي، بصدد تمديد عقده مع العملاق الأحمر، خلال الايان القليلة القادمة.
وأضاف سيف خلال برنامج ملعب on time sport, على قناة 1 on time sport , أن الأهلى سيمدد عقد الشناوي 5 سنوات مقابل 12 مليون للموسم الواحد.
أضاف زاهر، إن الشناوى لعب هادئ ونادرا ما يتحدث في الاعلام كونه أن لاعب مخلص جدا للنادى الأهلى فمنذ رحيله عن الأحمر ولعبه في بتروجيت وهم مصمم على العودة واثبات نفسه.
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