شكرا لقرائتكم محمد الشناوى: لن أترك الأهلى لدى انتماء للنادى وأبو جبل حبيبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إنه لن يترك القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن هناك فارق وحيد مع أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز.

وقال الشناوي خلال تصريحات تلفزيونية: "لن أترك الأهلي لدي انتماء للنادي، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك حبيبي".

وكشف الشناوي عن الفارق بينه وبين أحمد الشناوي حارس بيراميدز: "هناك اختلاف في الشخصية بيني وبين أحمد الشناوي".

محمد الشناوى استطاع أن يلعب أساسيا على كل من عصام الحضري ، وزميله شريف إكرامى أيضا سواء في كأس العالم روسيا 2018، وكذلك جميع المنافسات الافريقية والمحلية للنادى الاهلى.