شكرا لقرائتكم الشناوى: بطمن لما ألاقى فتحى ومعلول وياسر إبراهيم وأيمن أشرف في الدفاع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الشناوى حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إنه يشعر بالإطمئنات عندما يلعب أحمد فتحى لاعب المارد الأحمر السابق وبيراميدز الحالي وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وعلى معلول في الدفاع.

قال محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، إنه لن يترك القلعة الحمراء، مشيراً إلى أن هناك فارق وحيد مع أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز.

أضاف الشناوي خلال تصريحات تلفزيونية: "لن أترك الأهلي لدي انتماء للنادي، ومحمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك حبيبي".

وكشف الشناوي عن الفارق بينه وبين أحمد الشناوي حارس بيراميدز: "هناك اختلاف في الشخصية بيني وبين أحمد الشناوي".

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