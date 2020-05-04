شكرا لقرائتكم هيرتا برلين يعلن إيقاف سالومون كالو بسبب فيديو نشره من غرفة خلع ملابس الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي هيرتا برلين الألماني، مساء اليوم الاثنين، إيقاف لاعبه الإيفوارى سالومون كالو، بسبب الفيديو الذى قام بنشره على مواقع التواصل الاجتماعى من غرفة خلع ملابس الفريق.

ذكر نادى هيرتا برلين في البيان الرسمي الذى نشره عبر موقعه الرسمي، أنه تقرر بشكل رسمى إيقاف كالو من التدريبات والمباريات خلال الفترة المقبلة بشكل فورى حتى إشعار آخر، بسبب الفيديو الذى بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".

أضاف النادى فى بيانه، أن كالو لم يحترم قواعد التباعد الاجتماعى حيث ظهر اللاعب الإيفوارى وهو يصافح زملاءه بطريقة ساخرة من إجراءات الوقاية التي يفرضها هيرتا برلين على اللاعبين.

وتابع البيان أن اللاعب ظهر فى الفيديو وهو يتناقش مع اللاعبين بشأن خصم جزء من رواتبهم بسبب الأزمة الاقتصادية لتفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وشدد النادى على أنه تمت مناقشة جميع هذه الإجراءات بشكل علنى بالتنسيق مع الجميع وبدعم من كل اللاعبين ولم يكن هناك انتقاد داخلي بل على العكس رحب الجميع بهذه الإجراءات.

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وواصل البيان أن اللاعب أعطى إنطباعا بأن لاعبى هيرتا برلين لا يأخذون الإرشادات الخاصة بالنظافة والقواعد الصحية على محمل الجد، مضيفا "يود هيرتا برلين توضيح أن هذه الأفعال صدرت من لاعب واحد. حقيقة أن بقية أعضاء الفريق الآخرين لم يلفتوا انتباهه إلى هذا الانتهاك".

من ناحية أخرى، كان نادى هيرتا برلين الألمانى، أعلن منتصف أبريل الماضى عن تعيين برونو لاباديا، مدربا جديدا للفريق خلفا للمدرب السابق يورجن كلينسمان، الذى رحل عن الفريق فى شهر فبراير الماضى لسوء النتائج.

قال الحساب الرسمى لهيرتا برلين، عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، إن برونو لاباديا، أصبح المدرب الجديد للفريق فى الفترة المقبلة.

كان كلينسمان، قد تولى تدريب الفريق الألمانى، فى 27 نوفمبر الماضى، قاده فى 10 مباريات، حقق 3 انتصارات، وتعادل مثلهم وخسر 4 مباريات.

ويحتل هيرتا برلين، المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري الألمانى هذا الموسم، برصيد 28 نقطة، بينما يتصدر بايرن ميونخ برصيد 55 نقطة، بعد مرور 25 جولة.