شكرا لقرائتكم الصلح خير .. كهربا وعبد الله حبايب برعاية صالح جمعة بعد أحداث القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل "الصلح خير" هو الشعار الذي رفعه صالح جمعة لاعب النادي الأهلي لتصفية الأجواء بين شقيقه عبد الله جمعة وصديقه المقرب في الفريق محمود عبد المنعم كهربا، بعد الأزمة التي نشبت بينهما في مباراة السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك في الإمارات، والتي حسمها الفريق الأبيض بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل.
وأصر صالح جمعة على إقامة الصلح بين الثنائي رغم وجود عبد الله جمعة في مسقط رأسه في سيناء، إلا أن تواجد صالح جمعة الدائم مع كهربا خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في مصر والعالم بسبب فيروس كورونا، جعل الصلح تليفونياً، قبل أن يعود عبد الله جمعة ويتم تصفية الأجواء بينهما، وأكد صالح جمعة للثنائي أنه لا يجوز أن يكونا متخاصمين خلال شهر رمضان.
ودخل كهربا في أكثر من مشادة مع عدد من لاعبي الزمالك منهم عبد الله جمعة بعد نزوله بديلاً في قمة الأهلي والزمالك بالسوبر، لتتخذ لجنة الانضباط عدداً من القرارات على خلفية تلك المشادات منها إيقاف كهربا حتى نهاية الموسم.
عبد الله جمعة كان قد صرح في وقت سابق بأن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، عامل شقيقه صالح جمعة بـ"عنصرية" مضيفا إن المدرب السويسرى لم يحتوى شقيقه وظلمه منذ توليه المسئولية الفنية للفريق الأحمر.
وتابع عبد الله جمعة إن صالح جمعة سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض حال ضمه فى الفترة المقبلة، مشددا إن شقيقه من أفضل اللاعبين فى مركزه، مؤكداً أن صالح يملك عزيمة كبيرة لاستعادة مستواه من جديد.
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