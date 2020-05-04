شكرا لقرائتكم محمد صلاح: قراءة القرآن والصلاة والجلوس فى المنزل أهم طقوس رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف محمد صلاح ، نجم الزمالك السابق، عن طقوسه المعتاد أن يفعلها فى شهر رمضان المبارك، سواء الدينية أو الاجتماعية أو الغذائية.
وقال صلاح لـ"الخليج 365"، إن تناول الشوربة بعلى الإفطار أهم وجبة بالنسبه له، فضلا عن قراءة القرآن و ختمه أكثر من مرة إن أمكن وصلاة التروايج .
وأشار صلاح إلى أنه يحب الجلوس فى المنزل أكثر من الخروج دائما شهر رمضان .
ويبدو أن هذا العام لكل منا طقوس لم يستطع البعض أن يقوم بها من أجل حماية وصحة المواطنين لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد .
ويحاول الرياضيون استغلال وقتهم فى بعض الأنشطة، وأهمها التدريبات الخفيفة فى المنزل من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.
وتحول فيروس كورونا إلى وباء ضرب العالم أجمع، وتسبب بشلل فى حياة الكثيرين، خصوصاً فى مجال الرياضة وكرة القدم، التى توقفت منافساتها حرصاً على السلامة العامة، وأوصت منظمة الصحة العالمية بعزل جميع الحالات التى ثبتت إصابتها بالفيروس، حتى الحالات الطفيفة منها، فى المرافق الصحية، لمنع انتقال المرض وتقديم الرعاية المناسبة للمرضى، كما توصى بوضع كبار السن وذوى الأمراض المزمنة كأولوية، وقامت بعض الدول بتوسيع نطاق قدراتها عبر تحويل الملاعب والأندية الرياضية إلى أماكن تقدم بها الرعاية للمصابين بالحالات الطفيفة فى حين تتم رعاية الحالات الحرجة فى المستشفيات.
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