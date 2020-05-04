شكرا لقرائتكم سموحه يسعى لتسويق حسام حسن في السعودية أو الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مجلس إدارة سموحه برئاسة فرج عامر عن عرض عربى لحسام حسن مهاجم الفريق بإحدى فرق دوريات السعودية أو الإمارات من أجل تسويقه بالشكل اللائق وزيادة سعره على الأندية المحلية الراغبة فى التعاقد معه.

كان مسئولو الأهلى والزمالك اكدوا فى وقت سابق رغبتهم فى التعاقد مع حسام حسن لتدعيم هجوم الفريقين بمهاجم سوبر فى ظل النقص العددى الذى يشهده هذا المركز فى الناديين .

ويحاول بعض وكلاء اللاعبين الذين يرتبطون بعلاقة جيدة مع فرج عامر تسويق اللاعب بشكل جيد من اجل زيادة سعره والحصول على نسبة أعلى من وراء بيعه.

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من ناحيى أخرى استقر مسئولو النادى الأهلى على تجميد صفقة حسام حسن، خلال الفترة الحالية مؤقتاً بسبب الأجواء الراهنة، وعدم وضوح الرؤية بشأن استئناف النشاط الرياضى على خلفية "جائحة" كورونا، بجانب مُغالاة سموحة فى مطالبه المالية للاستغناء عن اللاعب عندما تم "جس نبضه" قبل عدة أسابيع.

ويرى مسئولو الأهلى أنه ليس هناك داع للتسرّع فى صفقة مهاجم سموحة، خاصة أن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى مازال يدرس ويبحث ملف المُعارين، وقد يتم استعادة أحد مهاجمى الفريق المُعارين بشكل يمنع ضم مهاجمين جدد.

ويمتلك الأهلى ثلاثة مُهاجمين مُعارين، هم المغربى وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وصلاح محسن (سموحة) وأحمد ياسر ريان بجانب إمكانية استعادة بعض اللاعبين المُعارين أصحاب الحلول الهجومية، أمثال محمد شريف المُعار لإنبى والذى يحتل وصافة هدافى الدورى هذا الموسم بـ9 أهداف بعد عبد الله السعيد صاحب الـ13 هدفاً رغم أن شريف يلعب كـ"جناح".