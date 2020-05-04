شكرا لقرائتكم أندية البرتغال تعود إلى التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استأنفت أندية تنافس في دوري الأضواء البرتغالي لكرة القدم من بينها بورتو، وبنفيكا التدريبات يوم الاثنين لأول مرة منذ توقف النشاط بسبب وباء كوفيد-19 وسط خطط لاستئناف الدوري في 30 مايو.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا، يوم الخميس الماضي، إن بوسع الأندية العودة للتدريبات مع الإعلان عن خطة تدريجية لتخفيف حالة الإغلاق العام التي فرضت قبل ستة أسابيع لمحاربة تفشي فيروس كورونا.

وتجنبت البرتغال أعداد الوفيات الهائلة في إسبانيا المجاورة وبعض دول أوروبا الغربية الأخرى.

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وتم تعليق الدوري في 12 مارس، بينما كان بورتو يتصدر المسابقة بفارق نقطة واحدة عن بنفيكا حامل اللقب بعد 24 جولة في صراع مثير على اللقب.

ويملك بورتو، وصيف بطل الموسم الماضي، 60 نقطة متفوقاً بنقطة على غريمه في لشبونة. بينما يأتي سبورتنغ براغا في المركز الثالث برصيد 46 نقطة.

وقال بورتو إن لاعبيه خضعوا لاختبارات طبية قبل أن يتم تقسيمهم على ثلاث مجموعات للتدرب تبعا لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت وسائل إعلام برتغالية إن معظم أندية دوري الأضواء 18 عادت إلى التدريبات.