شكرا لقرائتكم هيرتا برلين يوقف كالو بسبب فيديو مثير للجدل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وجهت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم انتقادات لاذعة للمهاجم الإيفواري سالومون كالو لاعب هيرتا برلين الألماني بعد تسجيل مقطع فيديو غير اعتيادي من داخل غرفة خلع ملابس فريقه يوم الاثنين، وأعلن النادي الألماني إيقاف اللاعب.

ووصفت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الفيديو الذي نشره كالو بأنه غير مقبول مطلقا، ولا يمكن التسامح معه.

وطالب فريق العمل المشترك لرابطة الدوري والاتحاد الألماني لكرة القدم، اللاعبين بالتأكد من تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وأن يقوموا بتبديل الملابس التي يستخدمونها في التدريبات وهم في منازلهم قبل القدوم إلى النادي، لكن الفيديو الذي نشره كالو أظهر اللاعبين وهم يتجاهلون هذه التعليمات تماما.

وأوضح هيرتا برلين يوم الأحد أن كل اختبارات كورونا التي خضع لها اللاعبين والجهاز الفني جاءت سلبية.

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ولم يتضح بعد ما إذا كان زملاء كالو على علم بأنه يقوم بالتصوير بواسطة كاميرا خلال حديثه معهم، ومن بين هؤلاء فيداد ابيسيفيتش.

ومسح كالو على الفور الفيديو الذي نشره عبر حسابه على شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي والذي أظهر زميله جوردان توروناريجا وهو يعطي عينة دم لإجراء اختبار فيروس كورونا المستجد.

وصور كالو "34 عاما" حديثه مع زملائه مثل ابيسيفيتش داخل غرفة خلع الملابس بجانب لقطات أخرى لمصافحته لزملائه.

وظهر في مقطع الفيديو أيضا بعض اللاعبين وهم يتناقشون بشأن استقطاع جزء من رواتبهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

واستأنفت فرق الدوري الألماني تدريباتها هذا الأسبوع بعد الخضوع لاختبارات الكشف عن كورونا.