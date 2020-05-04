شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى يكشف حقيقة تمثيل باسم مرسى وكيفية عودة وردة ورحيل الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، إن باسم مرسى مهاجم الإنتاج الحربى الحالى والزمالك السابق حينما كان ضمن الفراعنة قام بالتمثيل فى الواقعة الشهيرة الخاصة بمباراة غانا ولم يكن مصابا كما قال اللاعب.

وقال ناجى خلال استضافته بقناة أون تايم سبورت 1، إنه يقر ويعترف أن باسم مرسى قام بالتمثيل حينما طلب مغادرة استاد برج العرب خلال مباراة منتخب مصر أمام غانا فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 وقتها عقب تغييره فى اللقاء، حيث طلب الرحيل بين شوطي مباراة مصر وغانا لعدم مشاركته والذهاب للمستشفى لأنه مصاب ولكن الزحمة وقتها منعته من التوجه للمستشفى وكان برفقة إدارى المنتخب محمد طاهر واتجها إلى فندق الإقامة ليعلق ناجى على تلك الواقعة بأن اللاعب قام بالتمثيل ولم يكن مصابا.

فيما علق ناجى على قرار رحيل محمد الشناوى حارس الأهلى الحالى حينما كان مدربا لحراس الفريق الأحمر قائلا: "صاحب القرار كان الكابتن أنور سلامة ولم يكن الشناوى فى ذلك التوقيت بالمستوى الذى هو عليه الآن"، ورحل الشناوى عن حراسة الأهلى ثم عاد إلى الفريق الأحمر بعد ظهوره بمستوى جيد مع بتروجت.

بينما أوضح أحمد ناجى على واقعة استبعاد عمرو وردة مهاجم المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية الماضية ثم إعادته لقائمة الفراعنة قائلا:"الجهاز الفني أجبر على إعادة عمرو وردة وكوبر لو كان موجود فى قيادة المنتخب وليس أجيرى لم يكن ليتقبل أية ضغوط لإعادة اللاعب من جانب اللاعبين".