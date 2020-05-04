شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: "الاختيار" أفضل مسلسل فى رمضان وتحية لجميع صناع العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى، بمسلسل الاختيار الذى يعرض فى شهر رمضان حالياً، وقال محمد يوسف فى تصريحات لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "أحلى مسلسل فى رمضان هو الاختيار، بجد عمل فنى متكامل بشكل رائع، الفنان أمير كرارة يقدم أحلى أدواره بتجسيد شخصية البطل الراحل أحمد المنسى".

وأضاف يوسف، "المسلسل يرصد الأجواء الحقيقية فى سيناء من خلال مؤلف رائع باهر دويدار ومخرج متميز هو بيتر ميمى ومنتج متميز هو تامر مرسى، لذا أوجه لهم التحية جميعاً ".

وعن طقوسه فى شهر رمضان قال محمد يوسف، "رمضان فى زمن الكورونا مختلف تماماً، هناك فرصة كبيرة للصلاة وقراءة القرآن والجلوس فى البيت مع الأولاد "

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين، وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعد الأعمال المرتقبة بشدة فى دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

حدث جلل أختتمت به الحلقة العاشرة من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض على شاشة ON، حيث أوضح الإرهابى عشماوى الجبن والخسة بداخله عندما قتل مجموعة من الجنود البواسل على الطريق، كانوا يستقلون سيارة الجيش المصرى، وفى طريقهم إلى الكتيبة، وأطلق الرصاص عليهم هو وجماعته، فى لحظة انتقام غير إنسانية بمشهد مؤثر ومحزن للغاية.

وفى نفس السياق، دار حديث بين الرائد منسى - أمير كرارة والإرهابى عمشاوى- أحمد العوضى وقت خدمتهما سوياً، وقال منسى لـ عشماوى: بتعور زمايلك فى التدريب، أية الغل دا، فرد عشماوى، يا فندم إحنا بنتدرب بقوة ودى واقعية التدريب، ليرد المنسى واقعية دى يعنى تدرب كويس، بس تخاف على زمايلك، الغل اللى جواك دا تطلعه على العدو، مش على زمايلك، فى إشارة منه أنه يكن الكره لزملائه.