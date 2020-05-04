شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: الشناوى يحتاج إلى "السيطرة".. والحضرى "بيزعل" بسبب الفلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد ناجى، مدرب حراس المنتخب السابق وسموحة الحالى، إن أحمد الشناوى حارس بيراميدز يحتاج إلى السيطرة، مضيفا:"عرفت أسيطر على أحمد الشناوي في كل المعسكرات ولما بيخرج هسيطر عليه إزاي؟.. ولو رد عليك في التليفون مرة تبقى كويسة لذلك محتاج حد يسيطر عليه فعلا لإنه حارس موهوب".

فيما علق ناجى فى تصريحات خلال حلوله ضيفا عبر قناة أون تايم سبورت 1، على رحيله من تدريب حراس المنتخب قائلا: "اتكسرت بسبب رحيلى من تدريب حراس المنتخب لأن الشناوى كان الأفضل بين اللاعبين لذا كنت أستحق الاستمرار على عملى وما زالت أحلم بالقيام بالتدريب لفترات طويلة".

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بينما أوضح أحمد ناجى عن فترة عمله فى تدريب حراس الأهلى وهروب عصام الحضرى حارس الفريق الأسبق قال ناجى: "عرفت إن عصام الحضري هربان لسويسرا وهو داخل الطيارة ومانويل جوزيه أخبرنى إنه سيسحب منه شارة القيادة بسبب وجود نرجسية غير طبيعية ووافقت على قراره ولم أحاول إثناءه والحضرى بيزعل بسبب حاجتين بسبب اللعب والفلوس".

فيما شدد ناجى أنه لم يجامل عصام الحضرى بضمه لقائمة المنتخب فى كأس العالم ولكنه قال: "قعدنا نتناقش أنا وكوبر لمدة أسبوع حول حارس المنتخب فى كأس العالم ورأيي أن محمد الشناوى كان الأحق بذلك وشريف إكرامى فى الترتيب الثانى لأن مش معقول يبقى حارس مصر فى كأس العالم عمره 46 عاما فمصر لم تنضب بالمواهب.. وهددته بالطرد من الملعب".

واختتم ناجى تصريحاته فى هذا الجانب أنه لم يظلم محمد عواد حارس الزمالك الحالى بعدم ضمه لقائمة المنتخب فى كأس العالم حينما كان حارسا للوحدة السعودى قائلا:"عشت فترة صعبة من حياتى بسبب هذا القرار ولكن ذهبت بنفسى إلى السعودية وتابعته وحضرت مباريات كبيرة وصغيرة وهو حارس ممتاز وموهوب ولكن محتاج وقت حتى يتقبل الضغط العصبى والجماهيرى ولذلك ضميت شريف إكرامى فى كأس العالم".