شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نادٍ فى دوامة النسيان.. منتخب السويس فريق وليد من دمج ناديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نادى منتخب السويس هو الممثل الوحيد لمدينة السويس حاليا، حيث تأسس نادى منتخب السويس بعد اندماج ناديى 'اتحاد السويس' و'السويس الرياضي' عام 1966، ولكنه ظل بالإشهار القديم لنادى اتحاد السويس بتاريخ 1923، وهو يشارك للموسم الـ 16 على التوالى فى دوري القسم الثاني.

أخذت كرة القدم تنتشر فى الحوارى والأزقه بمدينة السويس إلى أن شيدت هيئه قناة السويس أول نادٍ اجتماعى رياضى فى ضاحيه بورتوفيق على الجانب الغربى من القناة تحت اسم ( يونيون سبورتيف)، وهو النادى الذى أقيم من أجل موظفى الشركة من الفرنسيين والأجانب وبعض المصريين، وكان أغلب أعضاء تلك الأندية من العاملين فى المعسكرات البريطانية أو موظفى مرفق قناة السويس والعاملين الأجانب فى حوض بناء السفن ( الخديويه ).

وفى عام 1947 نجح على أفندى فايز أحد موظفى شركات البترول مع بعض الرياضيين الشباب وطلبه المدارس فى تاسيس أول نادى رياضى تحت اسم ( الطلبة ) وفى عام 1948 تبدل اسم هذا النادى الى ( السويس الرياضى )، وشارك نادي( اتحاد السويس) فى الدورى المصرى الممتاز لأول مرة فى موسم 1955 / 1956 واحتل آنذاك المركز السابع، وكانت اولى مشاركات فريق ( السويس الرياضى ) فى مسابقه الدورى الممتاز موسم 1957/ 1958، وبعد نهاية موسم 1967 اندمج نادى اتحاد السويس الذى كان قد هبط من الدورى الممتاز فى الموسم السابق مع نادى السويس الرياضى الذى شارك فى موسم 1966 / 1967 وهو الموسم الذى لم يكتمل وكان نادى منتخب السويس ثمرة هذا الاندماج، وظهر نادى منتخب السويس فيما بعد لأول مرة فى الدورى الممتاز موسم 1974 / 1975.

تاريخ النادي

لعب منتخب السويس في الدوري الممتاز لمدة 15 عشر عاماً بداية من موسم 1974\1975 و وصل لنهائي كأس مصر 1989\1990 و لكنه خسر المباراة أمام المقاولون العرب 2-1 و فاز بالمركز الرابع في كأس مصر 1999-2000 بعد تغلبه على المعادن 2-1 و لكن اتحاد الكرة ألغى النتيجة لإشراك منتخب السويس لاعب غير مقيد ومنذ ذلك الحين ومنتخب السويس قابع بدوري الدرجة الثانية . و نادي السويس صاحب التاريخ الرياضي المشهود الذي أنجب العديد من اللاعبين الأفذاذ الذين سطروا إنجازات مازالت حاضرة في الأذهان .. و من الأسماء التاريخية في مجال كرة القدم : كمال فريد ويوسف أبو العلا وحلمي شعراوي وأمين الأسناوي وعبده سليم وكالا و فؤاد شعبان وأحمد هلال وفوزي غبان وغريب كابوريا وحميد و حمدالله ومصطفي جلاب ومحسن خليفة وبهاء غريب وماهر هليل وحمامة و ياسر السيد وناصر الجبروني ومحمد كفتة وأحمد متولي وأشرف أمين وخالد بيبو.

ابرز إنجازاته :

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الدوري المصري الممتاز

المركز الرابع(2): 1957-58 ، 1962-63

المركز السادس (2): 1976-77 ، 1994-95

كأس مصر الوصيف (2)

1989 ، 1964

كأس الدوري مصر

المركز الرابع: 2000