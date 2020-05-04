شكرا لقرائتكم خبر عن شطة: مندهش من رغبة الأندية فى رفض استكمال الدورى والأهلى البطل حال إلغائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمنى عبد المنعم شطة نجم الأهلي السابق أن يتم استئناف النشاط الكروي من جديد، مبدياً اندهاشه من اعتراض بعض الأندية على استكمال الدوري هذا الموسم، مؤكداً أن السبب في ذلك إما خسارة اللقب أو لتجنب الهبوط.

وقال شطة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "الأهلي والمقاولون يرغبان في استمرار الدوري بينما كل الأندية المُهددة ترغب في إلغائه.. وأرى أن استمرار الدوري أفضل لكي يحصل اللاعبون على حقوقهم وكذلك العمالة التي تعمل في كرة القدم".

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وأكد شطة أن مرتبات اللاعبين في دوري الدرجة الثانية والثالثة تقدر بحوالى 2000 جنيه في الشهر، وبالتالي لن يجدوا "قوت" يومهم حال إلغاء المسابقات.

وأضاف شطة أن الحالة الصحية هي الفيصل، ولا ضرورة للاستعجال، خاصة أن بإمكاننا لعب الدوري حتى شهر سبتمبر المقبل، خاصة أن هناك احتمالا كبيرا لتأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وشدد شطة أنه في حالة إلغاء المسابقة لا بد أن يتم اعتبار الأهلي فائزاً بالدوري كما حدث في الدوري الفرنسي، على أن يتم تصعيد فريقين بشكل استثنائي ويتم إلغاء الهبوط هذا الموسم، معلقا: "في حالة إلغاء المسابقة في مصر أو المغرب سيتم بشكل كبير إلغاء الأدوار النهائية في بطولتي الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا، وهو الأمر الذي يعني ضياع جهود إدارات الأندية عن كل الموسم الحالي وإهدار الملايين على الاتحاد الأفريقي الكاف".