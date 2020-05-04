شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف لـ "أحمد فتحى": كيان الأهلى لا يستحق منك هذه النهاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للأهلى، أن أحمد فتحى لاعب خط وسط المارد الأحمر أخطأ فى إدارة ملف رحيله عن ناديه.

وقال يوسف لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت: "الأهلى كان بصدد التجديد لأربعة لاعبين، أتم إجراءات تمديد عقد وليد سليمان بنجاح بينما فوجئ حسام عاشور بقرار فايلر بالاستغناء عنه، لذا أعذره ويحتاج وقتا لحسم موقفه سواء بالاعتزال أو الرحيل، بينما اتخذ شريف إكرامى حارس المرمى قراره مبكراً بالرحيل عن الأهلى بحثاً عن المشاركة، وهو محق فى ذلك، فى ظل تألق محمد الشناوى، فيما كانت الأزمة فى ملف أحمد فتحى".

وأضاف المدير الفنى الأسبق للأهلى، "كيان الأهلى له حق على أحمد فتحى، الأهلى عمل جمايل كتير للاعب، وضايقنى أن أحمد فتحى فشل فى الخروج من الباب الكبير، لك كل الحق تلعب فى أى نادٍ فى آخر حياتك بدون ضغوط، بس مينفعش تقول أنا عايز مهلة 48 ساعة مش حلوة مع أى حد بيتعامل مع الأهلى خاصة أن الأرقام فى النادى معروفة والفارق مش كبير "

وأضاف محمد يوسف، "لو كان فتحى أعلن موقفه من البداية مكنش حصلت الأزمة، نحترم جهودك طوال 12 سنة وتاريخك فى الأهلى ولكن لابد أن تعترف أنك أخطأت فى إدارة ملف رحيلك عن القلعة الحمراء، وطبعاً حب الناس نعمة لازم نحطها فى الحسبان، حازم إمام رجع من إيطاليا ونال شعبية كبيرة من جمهور الزمالك، دايما كل إنسان ربنا بيديه حقه والـ 24 قيراط بتوعه متوزعين صح، فى فلوس وفى صحة وفى حب ناس بس الأهم أن الفلوس مش كل حاجة والرضا هو الأهم" .

وتابع المدير الفنى الأسبق للأهلى، "الانتماء يقل لدى نجوم الكرة بمرور السنوات، من 30 سنة كان الانتماء داخل المشاهير أكبر وبمرور السنوات تقل المشاعر "

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وعن ذكرياته مع شهر رمضان قال محمد يوسف، " كنا فى منتخب مصر نطلب من نادر السيد ضرورة أن يسقط مصاباً حتى نستطيع تناول طعام الإفطار نظراً لأن المباراة تتوقف لإصابة الحارس فقط وعلاجه فى أرض الملعب ".

وأعلن نادى بيراميدز عن نجاحه فى إتمام التعاقد مع أحمد فتحي، قائد منتخب مصر الوطني، فى صفقة انتقال حر، أحمد فتحى خلال مسيرته فى الفترة الماضية مع الأهلى سجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا فى الدورى المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.

فيما تعثرت مفاوضات تجديد تعاقد حسام عاشور كابتن الاهلى حيث أكد اللاعب أن النادى طلب منه الاعتزال أو اللعب لناد آخر، مسمار" وسط الأهلى حصد 37 لقباً مع النادى بواقع الدورى المصرى 12 مرة، السوبر المصرى 10 مرات، دورى أبطال إفريقيا 5 مرات، السوبر الإفريقى 5 مرات، كأس مصر 3 مرات وبرونزية بطولة كأس العالم للأندية ليتفوق عليه اللاعب البرازيلى دانى ألفيش على مستوى العالم الذى حصد 41 لقبا وبات من الصعب تحطيم الرقم القياسى لنجم برشلونة السابق وساباولو الحالي.

وفى وقت سابق، قال محمد يوسف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأهلى قادر على حصد دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم فالفريق يملك قائمة قوية، وعن كارتيرون المدير الفنى الحالى للزمالك والأهلى السابق أكد يوسف أن مدرب جيد ويمتاز بإجادة التعامل النفسى مع اللاعبين.. أزمته فى الأهلى أنه كان لا يملك قائمة قوية ولكن فى الوقت الحالى مع الزمالك يملك لاعبين جيدين للغاية خاصة على المستوى الهجومي".

وأضاف محمد يوسف أن استمرار صالح جمعة فى الأهلى يتوقف على استيعاب المدير الفنى للأهلى موجهًا نصيحة للاعب بالالتزام واستغلال هذه الفترة الذهبية فى مسيرته الكروية.