شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يكشف سبب خلافه مع رئيس سموحة بسبب زعامة الأهلى الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد يوسف، المدير الفنى الأسبق للأهلى، كواليس خلافه مع المهندس محمد فرج عامر، رئيس نادى سموحة، إبان قيادته للفريق السكندرى.

وقال محمد يوسف لبرنامج "وان تو" مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت، "بعد تتويجى مع الأهلى بدورى أبطال أفريقيا، ورحيلى عن النادى وافقت على تدريب سموحة، وعندما جلست مع المهندس فرج عامر شعرت من كلامه أنه يريد منى قيادة فريقه للفوز بالبطولة الأفريقية التى كان يشارك فيها وقتها، وقلت له مش معنى إنى كسبت أفريقيا مع الأهلى يبقى سهل مع سموحة أفوز بها ".

وأضاف يوسف، "مردش على كلامى وكنت أتمنى أن يأخد باله من تعليقى هذا، خاصة أن الطموح مختلف والإمكانيات والقدرات مختلفة تماماً، وهذا سر تراجع بعض الأندية المصرية التى لا تخطط بشكل سليم للوصول لأهدافها فهناك بعض الأندية تبحث عن المربع الذهبى ولا تدفع مستحقات لاعبيها خمسة أشهر متواصلة وتتحدث عن الاستقرار فكيف يتحقق هذا ؟".

وعن رأيه فى عودة بطولة الدورى، قال محمد يوسف، "عودة المسابقة قرار دولة وليس لاتحاد الكرة دخل فى هذا الشأن، نحن فى أزمة عالمية تتعلق بصحة المواطنين، فليس هناك نقاش فى هذا الشأن، لذا سيكون القرار قرار دولة بعد التشاور مع الجهات الأمنية ووزارة الصحة واتخاذ كل الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أى ضرر سواء عاد النشاط أم تم إلغاؤها".

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وتابع المدير الفنى الأسبق للأهلى، "أشعر أن الأندية تناقش مسألة عودة الدورى من نابع مصلحتها الشخصية، حيث إن الأندية التى تملك موقفا متعثرا فى المسابقة تدافع بقوة عن إلغاء الدورى وهذه توجهات غير صحيحة ".

وفى وقت سابق، قال محمد يوسف، إن أغلى عقد حصل عليه فى القلعة الحمراء عندما كان لاعبا، وصل إلى 50 ألف جنيه، إلا أن الأمور كانت مستقرة بعيدة عن قيمة العقد من الناحية المالية.

وتابع محمد يوسف فى تصريحات تليفزيونية مع الإعلامى سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورت 1، إن قوام الفريق من جيله كان يستطيع الحصول من 3 إلى 4 بطولات أفريقية لما يضمه من مواهب قائلا، "اتظلمنا بعدم لعب البطولات الأفريقية فى ذلك التوقيت".

من ناحية أخرى، قال محمد يوسف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الأهلى قادر على حصد دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم فالفريق يملك قائمة قوية، وعن كارتيرون المدير الفنى الحالى للزمالك والأهلى السابق أكد يوسف أن مدرب جيد ويمتاز بإجادة التعامل النفسى مع اللاعبين.. أزمته فى الأهلى أنه كان لا يملك قائمة قوية ولكن فى الوقت الحالى مع الزمالك يملك لاعبين جيدين للغاية خاصة على المستوى الهجومي".

وأضاف محمد يوسف أن استمرار صالح جمعة فى الأهلى يتوقف على استيعاب المدير الفنى للأهلى موجهًا نصيحة للاعب بالالتزام واستغلال هذه الفترة الذهبية فى مسيرته الكروية.